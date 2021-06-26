Рианну и A$AP Rocky отказались пускать в клуб без документов

«Я сейчас увидел, как вышибала не пустил Рианну в бар, потому что у нее нет удостоверения», — написал он. Позднее пользовательница skylaristired подтвердила эту информацию и выложила ролик, на котором можно увидеть, как музыканты разговаривают с охранником, отказывающимся пускать их в заведение. Поклонники певицы начали шутить, что охранник не узнал ее, так как она не выпускала новые альбомы уже несколько лет, пишет Lenta.ru.