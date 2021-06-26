Сб, 26.06.2021
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Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды

Любовь Успенская ФОТО: Пятый канал

Артистка не собирается отказываться от сексуальных фото, несмотря на возраст, но не все эксперименты поклонники готовы принимать на ура.

Любовь Успенская стала участницей фестиваля «Жара» и поделилась в «Инстаграме» откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя «королева шансона» снялась в черном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь, пишет Life.ru.

Образ артистка дополнила крошечными шортами и черными ботфортами. А чтобы снимок вышел еще более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. «Московская »Жара« сегодня ничем не отличилась от »Жары« в Баку», — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.

Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришелся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в ее возрасте стоит вести себя скромнее.

Однако «королева шансона» тщательно следит за своей внешностью и не жалеет на нее денег. Так, недавно на очередное преображение она потратила 2 млн руб. «Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?» — заявила звезда в ответ на обвинения в злоупотреблении пластикой и отметила, что главное — любить свое отражение в зеркале.

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