Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды
Артистка не собирается отказываться от сексуальных фото, несмотря на возраст, но не все эксперименты поклонники готовы принимать на ура.
Артистка не собирается отказываться от сексуальных фото, несмотря на возраст, но не все эксперименты поклонники готовы принимать на ура.
Любовь Успенская стала участницей фестиваля «Жара» и поделилась в «Инстаграме» откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя «королева шансона» снялась в черном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь, пишет Life.ru.
Образ артистка дополнила крошечными шортами и черными ботфортами. А чтобы снимок вышел еще более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. «Московская »Жара« сегодня ничем не отличилась от »Жары« в Баку», — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.
Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришелся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в ее возрасте стоит вести себя скромнее.
Однако «королева шансона» тщательно следит за своей внешностью и не жалеет на нее денег. Так, недавно на очередное преображение она потратила 2 млн руб. «Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?» — заявила звезда в ответ на обвинения в злоупотреблении пластикой и отметила, что главное — любить свое отражение в зеркале.