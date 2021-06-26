Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды

Любовь Успенская стала участницей фестиваля «Жара» и поделилась в «Инстаграме» откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя «королева шансона» снялась в черном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь, пишет Life.ru.

Образ артистка дополнила крошечными шортами и черными ботфортами. А чтобы снимок вышел еще более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. «Московская »Жара« сегодня ничем не отличилась от »Жары« в Баку», — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.

Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришелся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в ее возрасте стоит вести себя скромнее.