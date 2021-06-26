Гузеева призналась в эфире «Давай поженимся!», что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз

62-летняя Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся!» сделала неожиданное признание, когда ее коллега попыталась задеть гостя-жениха, оказавшегося владельцем стриптиз-клуба. Ведущая заступилась за парня, заявив, что в этом нет ничего плохого, и привела пример из своей жизни, пишет Life.ru.

Актриса рассказала, что дарила стриптиз на дни рождения своим несовершеннолетним детям. И отметила, что, несмотря на это, они не выросли развратниками или асоциальными элементами.

«Я на 16-летие своему пацану подарила самую красивую стриптизершу Москвы. <...> На 16-летие дочери я отвезла ее в Париж на Диту фон Тиз — самую классную стриптизершу земного шара», -призналась Лариса.