Доказано: коронавирус действительно опасен для репродуктивной функции мужчин

Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые провели серию экспериментов над лабораторными животными. Они специально заразили инфекцией золотых сирийских хомячков, на которых проверяют последствия COVID-19.

Через некоторое время было установлено, что в клетках семенников лабораторных грызунов происходит репликация вируса, что приводит к их повреждению, пишет журнал Microorganisms, пишет Medikforum.ru.

Ранее уже отмечалось, что хотя коронавирус вызывает респираторные заболевания, осложнения от него приводят к патологиям вне дыхательной системы. В том числе в половых органах мужчин, снижая уровень тестостерона и репродуктивную функцию. Но до сих пор явных доказательств этому не было.

Теперь ученые уже достаточно уверенно говорят, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2.