Доказано: коронавирус действительно опасен для репродуктивной функции мужчин
Сотрудники Техасского университета опытным путем доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 действительно поражает половые органы у мужчин.
Сотрудники Техасского университета опытным путем доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 действительно поражает половые органы у мужчин.
Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые провели серию экспериментов над лабораторными животными. Они специально заразили инфекцией золотых сирийских хомячков, на которых проверяют последствия COVID-19.
Через некоторое время было установлено, что в клетках семенников лабораторных грызунов происходит репликация вируса, что приводит к их повреждению, пишет журнал Microorganisms, пишет Medikforum.ru.
Ранее уже отмечалось, что хотя коронавирус вызывает респираторные заболевания, осложнения от него приводят к патологиям вне дыхательной системы. В том числе в половых органах мужчин, снижая уровень тестостерона и репродуктивную функцию. Но до сих пор явных доказательств этому не было.
Теперь ученые уже достаточно уверенно говорят, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2.
Напомним, еще в самом начале пандемии китайские ученые высказали предположение, что вирус может негативно действовать на половые функции мужчин. Они даже призвали переболевших COVID-19 обратиться в лечебные заведения для дополнительных обследований.