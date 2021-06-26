Экс-участница «Ранеток» вспомнила о непристойных просьбах Бари Алибасова

В своем произведении 31-летняя артистка вспомнила, как вокруг юных звезд постоянно были взрослые, которые порой вели себя неадекватно и приставали к несовершеннолетним девушкам. Кроме того, в своей книге экс-солистка вспомнила об общении с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. По словам Огурцовой, во время одной из бесед с ним, музыкант неожиданно поинтересовался, мастурбируют ли участницы коллектива, передает Lenta.ru.

«У скромной Наташи, которая и слов матных-то не слышала, выступил пот на лбу. Самые смелые ответили "Да", кто-то промолчал. Далее Бари Каримович строго-настрого наказал всем без исключения начать мастурбировать сегодня же!» — вспомнила Огурцова. Она добавила, что Алибасов объяснил это тем, что это необходимо артисткам для успешных выступлений, поскольку только так они смогут понять свою сексуальность. Оглядываясь назад, бывшая солистка группы согласна с ним, однако уверена, что подобное не стоит говорить несовершеннолетним.