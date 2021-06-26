Вам «Спутник» «АстраЗенеку» или «Пфайзер»? В Пярну угощают вакцинами

В гастрономическом меню вы найдете коктейль на четверых под названием «Напитки в машину» и, конечно же, алкогольные напитки с названиями вакцин, такие как Sputnik, AstraZeneka и Pfiser. Бывший премьер-министр Юри Ратас выяснил, что в строке «напитки в машину» должны быть две бутылки джина.

«Это всегда намного интереснее, чем уже читать меню и выбирать напиток, кое-что еще бросается в глаза, не так ли?» - сказала Хелен Росме, хорошо знакомая с жизнью «Гастронома».

«Времена были тяжелые и очень спокойные, и весь алкоголь лежал в подвале, ожидая клиентов. Наши бармены постоянно экспериментировали», - сказала Росме. По словам женщины, идея возникла, когда бар был еще открыт и вакцины были доступны, но, к сожалению, не для всех. «Мы шутили, что вакцинируем всех с помощью напитка, и именно так родились эти гастрономические вакцины», - сказала Росме.

«Мы постоянно слушали одни и те же новости о коронавирусе, поэтому пришла идея дать новые названия коктейлям и привлечь клиентов», - сказала Росме и добавила, что они всегда любили черный юмор.

«Надо веселиться и получать удовольствие. А как выйти из очередной сложной ситуации, только с юмором », - сказал он.