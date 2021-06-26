У певицы МакSим обнаружили более 70 процентов поражения легких

Состояние введенной в искусственную кому артистки оценивается как тяжелое. Ее перевели в условную группу «КТ-4», к которой относятся пациенты с серьезным поражением легких. Звезда по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, пишет Lenta.ru .

16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. «Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный», — написала Абросимова. По словам певицы, ее состояние стало ухудшаться, температура не падала, и врачи наконец положили ее в клинику.