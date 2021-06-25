«Дельта» вдвое заразнее обычного ковида — достаточно пройти рядом

ВОЗ бьет тревогу. Выяснилось, что новый штамм коронавируса под кодовым названием «дельта» грозится стать доминирующим в мире и является более заразным, чем обычный ковид.

Вариант коронавируса «дельта», известный как индийский, в два раза заразнее исходного штамма, обнаруженного в китайском Ухане в начале 2020-го года. Больше всего опасений вызывает скорость его распространения — такими темпами он может стать доминирующим вариантом коронавируса в мире. Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее словам, заразившийся штаммом «дельта» может передать вирус максимум восьмерым людям. Эта разновидность коронавируса уже выявлена в 85-ти странах мира, сообщает Woman.ru.

Однако, несмотря на тревожные вести, есть все же и хорошие новости.

По словам все той же сотрудницы Всемирной организации здравоохранения, тяжелые симптомы данного штамма не могут устоять перед вакциной от ковида.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания», — поспешила успокоить людей специалист.