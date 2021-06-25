«Говорит, что я продажный альфонс»: пасынок Макеевой влез в скандальные любовные разборки

Телеведущая заявляет, что экс-супруга ее мужа Романа Малькова Светлана манипулирует их общими детьми, не разрешая видеться с родным отцом. 16-летний Андрей Мальков принял участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» и рассказал о том, как видит сложившуюся ситуацию.

Подросток повел себя весьма агрессивно и сделал ряд обидных заявлений в адрес родительницы. Он признался, что после скандалов с матерью перебрался жить к отцу и Анастасии Макеевой. По словам парня, у них ему хорошо.

Пасынок телеведущей отметил, что у него есть любимый папа и любимая мачеха, а Светлана – «не мама просто». Обиженная женщина призвала ребенка вести себя сдержаннее, что только еще больше разозлило Андрея Малькова.

Подросток стал жаловаться на мать. Он сказал, что та просто хочет пропиариться на семейной драме, жаждет славы. «Говорит, что я продажный альфонс, как папа», — поделился пасынок Анастасии Макеевой.

Бывшая жена Романа Малькова же ответила, что парень недоволен тем, что она заставляет его учиться. В Москве же, по ее мнению, ему нравится тем, что там есть тусовки, клубы и дорогая одежда.