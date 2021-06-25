Пт, 25.06.2021
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«Это радуга, а не ЛГБТ»: таллиннцы высказали свое мнение в уличном опросе в честь Месяца гордости

Каждый год в июне проходит Pride Month, или Месяц гордости. В этот месяц по всему миру проходят прайды (парады), фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ+ сообщества. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева вышла на улицы Таллинна, чтобы узнать, становится ли Эстония более толерантной и свободной?  

В последнее время по городу можно наблюдать все больше радужной символики в виде флажков, плакатов, сумок и так далее. Вот мы и решили узнать, обращают ли таллиннцы на это внимание. Тем не менее, практически все участники опроса сошлись в ответах, что не замечают радужных флагов. А молодая девушка по имени Алина и вовсе настоятельно заявила:

«Это радуга, а не ЛГБТ»

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Тем самым девушка хотела сказать, что не желает ассоциировать радугу с гей-культурой. На самом деле, есть ряд людей, которые считают, что, избрав такое радостное и радующее глаз явление как радуга в качестве своего символа, ЛГБТ+ движение опошлило и дискредитировало его. Но стоит знать, почему радужный флаг был выбран в качестве символа ЛГБТ+ сообщества. Ведь за ним лежит глубокий и благородный смысл, а вовсе не грязный и пошлый.

Итак, почему радужный флаг — символ ЛГБТ+ сообщества?

Радуга — символ надежды и разнообразия.

Идея сделать радугу символом ЛГБТ+ сообщества принадлежит гражданскому активисту и художнику Гилберту Бейкеру. Он был придуман специально для гей-прайда в Сан–Франциско 1978 года.

Радужный флаг — объект, который исторически олицетворял надежду. Первоначальный флаг был восьмицветным, и каждый цвет представлял что-то свое:

  • Розовый = Секс
  • Красный = Жизнь
  • Оранжевый = Исцеление
  • Желтый = Солнечный свет
  • Зеленый = Природа
  • Бирюзовый = Искусство
  • Синий = Гармония
  • Фиолетовый = Дух

В следующем году появился уже шестицветный флаг, который широко используется сегодня, частично из-за отсутствия в то время некоторых цветов ткани.

Теперь, когда мы провели краткий ликбез на тему того, что же стоит за выбором радужного флага в качестве символа ЛГБТ+, перейдем к следующими вопросу: 

– Всплеск ЛГБТ+ движения это дань моде или же пропаганда?

Я считаю, что как бы много ни говорили об этом, все равно в реальности из человека не сделаешь то, чем он родился. То есть ЛГБТ – ими рождаются, а не становятся, 

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– говорит старшеклассница Лаура. А ее подруга Олеся отметила:

Я считаю, что в этом нет никакой пропаганды, просто об этом стали говорить, и, поэтому многим кажется, что это пропаганда.

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Нашлись и те, кто рассматривают увеличение числа гомосексуалистов среди моложежи как тренд, навязываемый обществом: 

«Я думаю это то и другое вместе»,

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- прокомментировал молодой парень Илья, а его подруга Алина склонилась к тому, что это, наверное, дань моде.

Также некоторые участники опроса ответили, что «это ни то и ни другое», а личный выбор человека ввиду физиологических ощущений. Как сказала участница опроса Алина: «Такими рождаются, а не становятся». Нашлись и те, кто считают что это «50 на 50».

Вполне возможно, что некоторые люди таким образом находят возможность стать частью коммуны и найти единение с другими , дабы избежать одиночества, считает автор статьи. Ведь по теории Зигмунда Фрейда мы все немного бисексуальны. Согласно этой теории, все люди рождаются бисексуальными и лишь в дальнейшем, в процессе психологического развития становятся моносексуальными, при этом бисексуальность приобретает латентный характер. 

– Эстония становится более свободной и толерантной?

Практически все участники опроса согласились, что Эстония принимает и развивает ценности Евросоюза. Старшеклассница Алина отметила, что все-таки это зависит от людей, намекая, что у нас еще не все готовы принимать и разделять эти взгляды.

— Ваше отношение к гей-парадам?

Многие участники опроса высказали негативную позицию касательно гей-парадов.  «Так нельзя, это тоже самое, что продвигать натуралов», - говорит Алина. "Зачем продвигать то, что есть нормально", - задалась вопросом Лаура. Однако, ее подруга Олеся, наоборот, считает, что это возможность привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди нетрадиционной ориентации.

В конце опроса нам удалось пообщаться с уличным музыкантом из Польши - Домиником, который на момент опроса находился в Эстонии всего пять дней. Доминик рассказал, что если еще пять лет назад в Польше гей-парады были агрессивно сорваны нападением несогласных, то последний гей-парад этого года прошел мирно и позитивно. 

Что такое Месяц гордости?

Во многих странах ЛГБТ+ люди до сих пор не могут держаться за руки на улице, не могут публиковать фотографии со своим любимым человеком, не могут быть полностью открытыми даже со своими родителями, не могут вступать в брак. Этот список «не могут» можно продолжать еще очень долго. Но они могут преследоваться законом, могут сесть в тюрьму из-за своей «нетрадиционной» ориентации, могут подвергаться насилию. Такой список, к сожалению, тоже можно продолжать очень долго.

Месяц гордости — это еще одна возможность напомнить о том, что миллионы людей по всему миру всё ещё сталкиваются с дискриминацией. Это возможность громко заявить о том, что права человека нарушаются.

Почему Месяц гордости проходит в июне?

Именно ночью, 28 июня 1969 года, полиция Нью-Йорка совершила облаву на «Стоунволл-Инн», гей-бар в манхеттенском квартале Гринвич-Виллидж. В то время подобные облавы случались часто. В целом в 60-е годы ЛГБТ+ сообщество в США подвергалось сильной дискриминации: властями регулярно проводились зачистки кварталов, в которых жили геи, их увольняли с работы, они сталкивались с физическим и психологическим насилием, их заставляли проходить принудительное «лечение» в психиатрических клиниках.

Но в ту ночь, 28 июня, когда начались очередные аресты, посетители, сотрудники и жители окрестностей оказали сильное сопротивление полиции. Они решили не расходиться по домам, а остались у бара, после чего начались столкновения, которые повторились и в следующую ночь.

Именно эти события и стали началом массового движения за права ЛГБТ+ сообщества. Ровно через год, 28 июня 1970, в Гринвич-Виллидж отметили первую годовщину стоунволлских бунтов — «День освобождения Кристофер-стрит». Это был первый в истории прайд.

Смотрите видеорепортаж о реакции таллиннцев на ЛГБТ+ символику и об их отношении к данной теме!

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