«Это радуга, а не ЛГБТ»: таллиннцы высказали свое мнение в уличном опросе в честь Месяца гордости

В последнее время по городу можно наблюдать все больше радужной символики в виде флажков, плакатов, сумок и так далее. Вот мы и решили узнать, обращают ли таллиннцы на это внимание. Тем не менее, практически все участники опроса сошлись в ответах, что не замечают радужных флагов. А молодая девушка по имени Алина и вовсе настоятельно заявила:

«Это радуга, а не ЛГБТ»

Тем самым девушка хотела сказать, что не желает ассоциировать радугу с гей-культурой. На самом деле, есть ряд людей, которые считают, что, избрав такое радостное и радующее глаз явление как радуга в качестве своего символа, ЛГБТ+ движение опошлило и дискредитировало его. Но стоит знать, почему радужный флаг был выбран в качестве символа ЛГБТ+ сообщества. Ведь за ним лежит глубокий и благородный смысл, а вовсе не грязный и пошлый.



Итак, почему радужный флаг — символ ЛГБТ+ сообщества?

Радуга — символ надежды и разнообразия.

Идея сделать радугу символом ЛГБТ+ сообщества принадлежит гражданскому активисту и художнику Гилберту Бейкеру. Он был придуман специально для гей-прайда в Сан–Франциско 1978 года.

Радужный флаг — объект, который исторически олицетворял надежду. Первоначальный флаг был восьмицветным, и каждый цвет представлял что-то свое:

Розовый = Секс

Красный = Жизнь

Оранжевый = Исцеление

Желтый = Солнечный свет

Зеленый = Природа

Бирюзовый = Искусство

Синий = Гармония

Фиолетовый = Дух

В следующем году появился уже шестицветный флаг, который широко используется сегодня, частично из-за отсутствия в то время некоторых цветов ткани.

Теперь, когда мы провели краткий ликбез на тему того, что же стоит за выбором радужного флага в качестве символа ЛГБТ+, перейдем к следующими вопросу:

– Всплеск ЛГБТ+ движения это дань моде или же пропаганда?

Я считаю, что как бы много ни говорили об этом, все равно в реальности из человека не сделаешь то, чем он родился. То есть ЛГБТ – ими рождаются, а не становятся,

– говорит старшеклассница Лаура. А ее подруга Олеся отметила:

Я считаю, что в этом нет никакой пропаганды, просто об этом стали говорить, и, поэтому многим кажется, что это пропаганда.

Нашлись и те, кто рассматривают увеличение числа гомосексуалистов среди моложежи как тренд, навязываемый обществом:

«Я думаю это то и другое вместе»,

- прокомментировал молодой парень Илья, а его подруга Алина склонилась к тому, что это, наверное, дань моде.

Также некоторые участники опроса ответили, что «это ни то и ни другое», а личный выбор человека ввиду физиологических ощущений. Как сказала участница опроса Алина: «Такими рождаются, а не становятся». Нашлись и те, кто считают что это «50 на 50».