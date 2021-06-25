«Это радуга, а не ЛГБТ»: таллиннцы высказали свое мнение в уличном опросе в честь Месяца гордости

– Эстония становится более свободной и толерантной?
Практически все участники опроса согласились, что Эстония принимает и развивает ценности Евросоюза. Старшеклассница Алина отметила, что все-таки это зависит от людей, намекая, что у нас еще не все готовы принимать и разделять эти взгляды.
— Ваше отношение к гей-парадам?
Многие участники опроса высказали негативную позицию касательно гей-парадов. «Так нельзя, это тоже самое, что продвигать натуралов», - говорит Алина. "Зачем продвигать то, что есть нормально", - задалась вопросом Лаура. Однако, ее подруга Олеся, наоборот, считает, что это возможность привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди нетрадиционной ориентации.
В конце опроса нам удалось пообщаться с уличным музыкантом из Польши - Домиником, который на момент опроса находился в Эстонии всего пять дней. Доминик рассказал, что если еще пять лет назад в Польше гей-парады были агрессивно сорваны нападением несогласных, то последний гей-парад этого года прошел мирно и позитивно.
Что такое Месяц гордости?
Во многих странах ЛГБТ+ люди до сих пор не могут держаться за руки на улице, не могут публиковать фотографии со своим любимым человеком, не могут быть полностью открытыми даже со своими родителями, не могут вступать в брак. Этот список «не могут» можно продолжать еще очень долго. Но они могут преследоваться законом, могут сесть в тюрьму из-за своей «нетрадиционной» ориентации, могут подвергаться насилию. Такой список, к сожалению, тоже можно продолжать очень долго.
Месяц гордости — это еще одна возможность напомнить о том, что миллионы людей по всему миру всё ещё сталкиваются с дискриминацией. Это возможность громко заявить о том, что права человека нарушаются.
Почему Месяц гордости проходит в июне?
Именно ночью, 28 июня 1969 года, полиция Нью-Йорка совершила облаву на «Стоунволл-Инн», гей-бар в манхеттенском квартале Гринвич-Виллидж. В то время подобные облавы случались часто. В целом в 60-е годы ЛГБТ+ сообщество в США подвергалось сильной дискриминации: властями регулярно проводились зачистки кварталов, в которых жили геи, их увольняли с работы, они сталкивались с физическим и психологическим насилием, их заставляли проходить принудительное «лечение» в психиатрических клиниках.
Но в ту ночь, 28 июня, когда начались очередные аресты, посетители, сотрудники и жители окрестностей оказали сильное сопротивление полиции. Они решили не расходиться по домам, а остались у бара, после чего начались столкновения, которые повторились и в следующую ночь.
Именно эти события и стали началом массового движения за права ЛГБТ+ сообщества. Ровно через год, 28 июня 1970, в Гринвич-Виллидж отметили первую годовщину стоунволлских бунтов — «День освобождения Кристофер-стрит». Это был первый в истории прайд.
Смотрите видеорепортаж о реакции таллиннцев на ЛГБТ+ символику и об их отношении к данной теме!