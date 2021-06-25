Весенняя легкость и зимняя сдержанность: как времена года влияют на судьбу разных знаков Зодиака

Весенние Овны, Тельцы и Близнецы очень энергичны. Они постоянно идут вперед, могут найти общий язык с любым человеком, но сильно расстраиваются, сталкиваясь с хамством и грубостью. Рожденные весной — прекрасные друзья, супруги и родители, но ужиться с ними не так и просто.

Овны способны выстоять в любой ситуации и отважно встречают все трудности. Тельцы родились в тот период весны, когда воздух согревается и первые ростки только пробиваются через землю и тянутся к солнцу, потому они подобны этим росткам — обожают жизненные блага и готовы идти к ним через любые преграды. Близнецы — воздушный знак. Они переменчивы и многолики, но при этом дружить с ними легко и приятно. Представители этого знака родились в тот период, когда дни становятся длиннее, поэтому они гораздо ярче остальных своих весенних «приятелей».

Летние Раки, Львы и Девы. Им досталась отличная деловая хватка, эти люди на 100% уверены в своих силах. В работе они очень энергичны, а в целом по жизни довольно медлительны, но это их особая стратегия.

Когда рождаются Раки, земля высыхает, а моря начинают нагреваться. Земля нуждается в заботе, как и люди, рожденные под этим созвездием. Львы родились в жаркое время, когда созревают ягоды и фрукты, оттого они такие щедрые. Представители этого знака обаятельны, привлекательны и обладают хорошим вкусом. Девы любят порядок, имеют четкие планы на будущее. Как раз во время их рождения принято готовиться к зиме, собирать урожай и приводить землю в порядок.

Осенние Весы, Скорпионы и Стрельцы. Эти знаки зодиака вдумчивы и ответственны. Они могли бы стать хорошими руководителями или развить свое дело, но чаще эти люди выбирают творчество и реализуют себя в одной из сфер искусства.

Весы очень рациональны и обстоятельны, они умеют распределять задачи и ресурсы. Это обусловлено тем, что родились они в период, когда пришло время рассчитать все летние заготовки и разложить по полкам урожай. Да так, чтобы хватило на всю зиму. Листья желтеют, опадают, и земля становится не такой зеленой, но оттого не менее красочной. Главная черта Скорпионов — энергичность. У них всегда есть резервы, которыми нужно уметь распоряжаться. Зимой мир становится холодным только лишь снаружи — где-то глубоко внутри летнее тепло греет семена растений. Внутренний свет и огонь Стрельцов очень манят окружающих. Будущее со Стрельцом всегда известно и благополучно.

Зимние Козероги, Водолеи и Рыбы. Главная стихия зимы — вода. В холодное время года замерзшая вода сковывает землю и приходит самая долгая ночь в году. Зима способствует развитию сильной личности. Эти люди выбирают свой путь и всегда руководствуются только личным мнением.