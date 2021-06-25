Климатическая активистка Грета Тунберг поделилась новостью о рекордной жаре в Эстонии

Новости от эстонского синоптика Каиро Кийтсаку достигли и больших игроков. Его постом поделился синоптик Скотт Дункан, объявивший, что июнь был самым жарким днем ​​в истории Эстонии. «Многие рекорды побиты», - добавил Дункан.

Последнее было опубликовано в Твиттере Гретой Тунберг, молодой шведской активисткой по климату.

Активистка по климату Грета Тунберг поделилась новостями о июньском рекордном показателе жары в Эстонии в социальных сетях. ФОТО: Kuvatõmmis/ Twitter

В субботу в Нарве был побит июньский рекорд жары, который не повышался более века, когда служба погоды подтвердила, что было измерено 34,6 градуса по Цельсию.

Более ранний рекорд датирован 18 июня 1905 года, когда температура в Тарту была ровно 34 градуса.