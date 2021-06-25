В праздники на эстонских покупателей повлияла жара

Самыми популярными товарами в эти дни стали арбузы и воды. «По сравнению с прежними аналогичными периодами, помимо традиционных шашлыков, филе лосося, помидоров и огурцов, люди покупали именно прохладительные напитки, мороженое и слабый алкоголь. Это говорит о том, что клиентам, помимо традиционных продуктов для праздничного стола, требовалось что-то, что спасало бы их от жары», – сказал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.
Всего в магазинах Prisma было продано более 54 тонн арбузов, 20 тонн помидоров и 17 тонн огурцов. Также популярностью пользовалась черешня. Из мясных продуктов больше всего покупали филе лосося, за которым следовали свиные и куриные шашлыки и сырые колбаски.
Если говорить о напитках, то резкий скачок по сравнению с прошлым годом продемонстрировали продажи прохладительных напитков (+38%), пива (+25%) и карбонизированных вод (+50%). Отдельного упоминания заслуживают продажи пива Corona Extra, ставшего самым популярным пивом в сети Prisma.