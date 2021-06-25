Вышел трейлер байопика о «побеге из дворца» принца Гарри и Меган Маркл

Картина станет третьей в серии биографических проектов про одну из самых знаменитых королевских пар. Авторы постараются разобраться в причинах отказа принца Гарри и Маркл от титулов и монарших обязанностей.

Не каждая сказка имеет счастливый финал,

— говорится в описании к видео.

В ленту добавили фрагменты нашумевшего интервью королевской четы американской телеведущей Опре Уинфри, а также другие факты их биографии того периода. Премьера «Гарри и Меган: Побег из дворца» запланирована на осень 2021-го, сообщает News.ru.

Интервью для Уинфри, взволновавшее общество, вышло 8 марта. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца.

Маркл и принц Гарри сделали несколько громких заявлений в ходе интервью, в том числе обвинили членов королевской семьи в расизме. Меган уверяла, что кто-то из родственников интересовался, насколько тёмным будет цвет кожи её сына Арчи.

После этого на Apple TV+ вышла программа о психическом здоровье от соавторов и исполнительных продюсеров Опры Уинфри и герцога Сассекского. Они же стали ведущими документального сериала. В ней он признался, что ему было немного стыдно за то, как он справлялся с психологическими проблемами супруги, которая хотела покончить с собой. Также принц рассказал, что много пил и употреблял наркотики после смерти матери.