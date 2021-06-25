Прячет лысую голову под кепкой: как выглядит больной раком Сергей Сафронов

«Лучевая проходит хорошо! Врачи очень внимательны! Спасибо им! Да, я достал велосипед впервые за 5 лет. Теперь каждый вечер кайфую! А жара спадет, буду выезжать и на более длинную дистанцию, а то у нас кататься совсем негде. В лесу все тропинки в корнях деревьев, а по улицам либо прохожих объезжать, либо на дорогах машины. И там и там экстремально и опасно», — поделился с поклонниками артист.