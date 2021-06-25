Прячет лысую голову под кепкой: как выглядит больной раком Сергей Сафронов
44-летний иллюзионист Сергей Сафронов теперь практически не появляется на публике. Уже несколько месяцев артист ведет борьбу со смертельным заболеванием, пишет eg.ru.
44-летний иллюзионист Сергей Сафронов теперь практически не появляется на публике. Уже несколько месяцев артист ведет борьбу со смертельным заболеванием, пишет eg.ru.
Неутешительный диагноз «лимфома» стал большим ударом не только для Сергея Сафронова, но и всех его близких. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» намерен одолеть опасный недуг, выполняя все необходимые предписания медиков.
Одним из важных этапов лечения артиста стала лучевая терапия, о которой он впервые сегодня заговорил с поклонниками. По словам Сергея, он постоянно получает сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. На своей странице в Инстаграме популярный телеведущий разместил фотографию, на которой он запечатлен в компании дочери Алисы. С недавнего времени Сафронов с удовольствием совершает велопрогулки и готов бороться с болезнью до победного конца.
«Лучевая проходит хорошо! Врачи очень внимательны! Спасибо им! Да, я достал велосипед впервые за 5 лет. Теперь каждый вечер кайфую! А жара спадет, буду выезжать и на более длинную дистанцию, а то у нас кататься совсем негде. В лесу все тропинки в корнях деревьев, а по улицам либо прохожих объезжать, либо на дорогах машины. И там и там экстремально и опасно», — поделился с поклонниками артист.
От подписчиков Сергея Сафронова не укрылось, что он лишился своих знаменитых рыжих волос. Чтобы не акцентировать внимание на этом неприглядном моменте, иллюзионист предпочел прикрыть лысую голову при помощи кепки.
Известно, что онкобольной артист, несмотря на оптимистичный настрой, уже позаботился о будущем близких. Завещание, по мнению Сафронова, поможет избежать ссор и разборок из-за наследства в том случае, если ему не удастся справиться с заболеванием.