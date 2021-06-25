Пт, 25.06.2021
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Новый удар для сердечников: мощная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Тяжелее всего эти шести часов перенесут метеочувствительные люди, сообщает Пятый канал.

И уже сегодня нашу планету накроет мощный геомагнитный шторм. По прогнозам ученых, опасный солнечный ветер коснется Земли ближе к вечеру, а основной космический удар придется на завтра.

Ожидается, что магнитная буря продлится не меньше шести часов. И это будет не самое простое время для метеочувствительных людей - врачи предупреждают, в период мощных вспышек на солнце могут возникнуть резкие головные боли, сердечные приступы, а также обострятся хронические заболевания.

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