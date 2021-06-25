Даже удовольствие не успела получить: Анфису Чехову поразил досмотр в аэропорту Египта
Российская телеведущая пожаловалась на тщательный досмотр, передает Topnews.
Российская телеведущая пожаловалась на тщательный досмотр, передает Topnews.
43-летняя Чехова улетела в Шарм-эш-Шейх через Каир и посоветовала добираться именно таким путем, т.к. это быстро – «только взлетели и приземлились». На курорте она не была 12 лет, и забыла, как «здесь вкусно, красиво и комфортно». Но еще в аэропорт Египта Чехову возмутил досмотр женщин – у нее и между ног потрогали, и грудь ощупали.
Кстати, Анфиса Чехова уже начала публиковать фотографии с отпуска, показывая свое подтянутое тело.
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