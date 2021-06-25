Даже удовольствие не успела получить: Анфису Чехову поразил досмотр в аэропорту Египта

Популярная телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась в Инстаграме своим 1,8 млн подписчикам на «жесть» в аэропорту Египта. Знаменитость улетела на отдых, о чем рассказала в соцсетях.

43-летняя Чехова улетела в Шарм-эш-Шейх через Каир и посоветовала добираться именно таким путем, т.к. это быстро – «только взлетели и приземлились». На курорте она не была 12 лет, и забыла, как «здесь вкусно, красиво и комфортно». Но еще в аэропорт Египта Чехову возмутил досмотр женщин – у нее и между ног потрогали, и грудь ощупали.