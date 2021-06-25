Куда дели кожу? В Сети обсуждают свежее фото Макса Фадеева, похудевшего на 127 кг
Продюсер решил запустить свою программу похудения, пишет Topnews.
Продюсер решил запустить свою программу похудения, пишет Topnews.
У себя на странице в Инстаграме Макс Фадеев рассказал, что его диета – не просто слова, а наука. Вся его методика будет подкреплена медицинскими заключениями. По такой методике он похудел за несколько лет на 127 кг. Отличный результат Фадеева показала последняя фотография, которую он опубликовал в Сети. На снимке композитор выглядит моложе, подтянутым.
«Очень скоро, мы представим вам нашу программу! И это перевернёт представление о многом! Будьте здоровы», – призвал Максим Фадеев.
Подписчики порадовались за результат Фадеева, но многие так и не поняли, куда делась лишняя кожа у знаменитости. Многие уверены, что он лег под скальпель хирурга, но сам Фадеев ранее это отвергал. Фадеев и в этот раз решил не отвечать на вопросы о коже, которая должна была обвиснуть после такого похудения.