Куда дели кожу? В Сети обсуждают свежее фото Макса Фадеева, похудевшего на 127 кг

Похудевший на 127 кг Максим Фадеев решил запустить свою программу похудения. Продюсер рассказал, что обратился в исследовательский центр и они помогли ему на основе записей и наблюдений составить программу.

У себя на странице в Инстаграме Макс Фадеев рассказал, что его диета – не просто слова, а наука. Вся его методика будет подкреплена медицинскими заключениями. По такой методике он похудел за несколько лет на 127 кг. Отличный результат Фадеева показала последняя фотография, которую он опубликовал в Сети. На снимке композитор выглядит моложе, подтянутым.

«Очень скоро, мы представим вам нашу программу! И это перевернёт представление о многом! Будьте здоровы», – призвал Максим Фадеев.