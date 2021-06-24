Фото: Кейт Пентус-Розиманнус показала, как наслаждается беременностью

По словам Розиманнус, новый гражданин должен увидеть свет в конце этого лета. Министр финансов объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом сами узнали отрадную новость незадолго до Рождества: «Одна давняя мечта и ожидаемое изменение жизни сбываются - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета».