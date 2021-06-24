Фото: Кейт Пентус-Розиманнус показала, как наслаждается беременностью
В начале мая министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о беременности, а вчера она показала в социальной сети свой растущий живот.
В начале мая министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о беременности, а вчера она показала в социальной сети свой растущий живот.
Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается летней беременностью и красивой эстонской природой.
По словам Розиманнус, новый гражданин должен увидеть свет в конце этого лета. Министр финансов объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом сами узнали отрадную новость незадолго до Рождества: «Одна давняя мечта и ожидаемое изменение жизни сбываются - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета».
Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус, которые были вместе долгое время, обручились в 2008 году и поженились в августе 2012 года.