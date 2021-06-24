Участник «Кто хочет стать миллионером» опозорился на первом вопросе, хотя ответ знает даже ребёнок

Парень пришёл на шоу «Кто хочет стать миллионером» и получил ощутимый щелчок по носу, когда принялся восхвалять себя. Брентон отметил свой невероятный ум, который ему поможет выиграть главный приз, пишет Lad Bible.

«В детстве я смотрел это шоу и думал: «Может быть, нет ничего страшного в том, чтобы быть умным», — я следовал этому пути — и вот, окончил медуниверситет», - сказал Брентон Адреасик, пишет Life.ru.

Ведущий приступил к игре, задав первый вопрос: «По версии Buzzfeed, каждый миллениал в свою первую поездку сюда обязательно сфотографируется на слишком дорогой для него кухне и сделает перерыв на фрикадельки. Где это?» Варианты ответов: Париж, Лондон, Рим или IKEA. Разумеется, все знают верный ответ, но Брентон попытался использовать собственную логику, что его и погубило.

«Думаю, в IKEA продают фрикадельки, да, но это не может быть правильным ответом. Слишком дорогие для них кухни, фрикадельки — это выглядит как Рим. Вообще, если я выиграю миллион долларов, то обязательно съезжу в Италию. Мой ответ — Рим», - таким был ответ парня.