Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний «король» с миллиардным состоянием

СМИ раскрыли, что Светлана Лобода уже пару лет «купается в деньгах» миллиардера, «короля duty free» Артура Гранца, пишет телеграм-канал «Немалахов». Эту же информацию «Экспресс-газете» подтвердил и бывший организатор гастролей звезды Стас Пшеницын, который также отметил, что бизнесмен не является отцом младшей дочки певицы, сообщает Life.ru.

«Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света ее родила», - сказал Стас Пшеницын.

В мае Гранц отмечал в роскошном отеле на Кипре свой 50-летний юбилей — и компанию ему составила 38-летняя Светлана Лобода. Пару и раньше видели вместе на непубличных мероприятиях, а в окружении ходили слухи, что бизнесмен не просто финансирует творчество певицы, но и завел с ней роман, пишет «Страна.ua». Однако миллиардер любовную связь отрицал.