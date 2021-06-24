Звезда сайта для взрослых Мэрилин Нау: я боюсь мужчин

Девушка привела примеры из своего детства и то, как они повлияли на ее дальнейшую жизнь. «Наши кошмары родом из детства», - добавила Нау.

Она рассказал, что большую часть своего детства росла в постоянном страхе. «Независимо от того, что я сделала или говорила, я боялась, что меня обидят или высмеют», - объяснила красотка, пишет Elu24.

«Я всегда должна была выглядеть счастливой, даже когда я этого не чувствовала», - продолжила Мэрилин.

Нау призналась, что чувствовала себя одинокой. «Я была единственной, кто меня защищал». Кроме того, прелестница заявила, что ей было некому говорить о своих проблемах, потому что она просто не могла никому доверять.

«Большую часть времени я чувствовала, что со мной обращаются несправедливо и обвиняют в том, чего я не делала». По словам Нау, мужчины также плохо обращались с ней в детстве: «Их поведение причинило мне боль как физически, так и морально. Я не могу им доверять».