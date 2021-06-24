Вдова Грачевского: «После похорон Бори у меня случился выкидыш»

Когда Борис Грачевский закрутил роман с Екатериной Белоцерковской, которая значительно младше его, друзья были уверены: девушка попросту использует режиссера в корыстных целях. Однако постепенно окружение звезды поверило в чувства молодой супруги. В свое время избранница помогла создателю «Ералаша» победить рак. Когда же мэтр скончался из-за последствий коронавируса, тяжелое моральное состояние вдовы встревожило даже скептиков, пишет Starhit.ru.

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» 36-летняя Катя призналась, что смерть Грачевского повлекла за собой еще одну трагедию. «Я была беременна, но не знала об этом, — говорила она сквозь слезы. — После похорон у меня случился выкидыш. Маленький был срок».

Подруга покойного Ирина Грибулина призналась, что горе едва не убило и саму Белоцерковскую. «Мы все боялись потерять Катю. Она просто не жила, а существовала после Бориного ухода. Я счастлива, что она сейчас здесь сидит и может об этом говорить. Она падала в обмороки, ничего не ела... Я боялась, что она уйдет вслед за ним. Естественно, что беременность прервалась... Такие страдания... Но Катя мужественная и сильная, потому что может об этом рассказать», — делилась артистка.

Собраться с силами вдове помог сын Филипп. Мальчик родился весной прошлого года и не успел по-настоящему узнать отца. «У меня не было выхода, — говорила Екатерина. — У меня маленький ребенок на руках. Я обязана жить за двоих. Не имею право сдвинуться куда-то. Я обязана вырастить малыша».