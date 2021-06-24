У вокалиста Blink-182 диагностировали рак

Хоппус отметил в публикации в сторис, что ему было ранее диагностировано онкологическое заболевание, а лечение длится уже три месяца. «У меня рак. Стремно и страшно, но мне повезло с невероятными докторами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это. Лечиться нужно еще много месяцев, но я стараюсь сохранять надежду и позитив», — написал 49-летний музыкант, пишет Lenta.ru.