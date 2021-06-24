Галерея: на озере Пюхаярве собрались тысячи молодых людей, чтобы отметить окончание школы
После года передышки на озере Пюхаярве снова состоялся грандиозный праздник Ивановой ночи. На сцене фестиваля выступили Reket, Terminaator и 5miinust!
После года передышки на озере Пюхаярве снова состоялся грандиозный праздник Ивановой ночи. На сцене фестиваля выступили Reket, Terminaator и 5miinust!
Фестиваль Ивановой ночи Пюхаярве проходит 14-ый раз, и уже стал самым крупным праздником в Эстонии в этот день. Многие выпускники школ приезжают на озеро, чтобы отметить окончание школы.