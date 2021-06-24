Дверь-вагина, секс-качели, обои Gucci — что еще скрывается в «доме для взрослых» Кары Делевинь

28-летняя Кара Делевинь отмечает, что ее дом — скорее место для развлечений, а не для отдыха. И действительно, в апартаментах актрисы можно найти бильярдную, комнату для покера, игровые автоматы и даже практически свой бар со сценой, где можно услышать живое исполнение. Во дворе звезда и вовсе установила батуты для прыжков, пишет Starhit.ru.

Впрочем, больше всего зрителей привлекли экстравагантные детали ее интерьера. Так, например, у Делевинь есть специальный туннель, который ведет в спальню. Тайный проход выполнен в виде женского полового органа. «Я прихожу сюда думать, прихожу сюда, чтобы творить. Я чувствую вдохновение в этом туннеле», — игриво говорила блондинка.

Особое внимание она уделила розовой комнате, обставленной мягкими диванами и стойками для стриптиза. Здесь также можно было заменить небрежно брошенные цепи с наручниками. Поклонники уверены: это место артистка использует для сексуальных утех. «Есть нормальная столовая, гостиная и отличная кухня», — смелась знаменитость.

Оказалось, что Кара большая любительница коллекционирования. В особняке артистки можно найти стены, обставленные шляпами, гитарами с автографами звезд и прочими редкими вещами. По словам артистки, все это помогает настроиться для работы в кино, ведь ей постоянно искать новые грани себя.

«Моя работа требует, чтобы я меняла головные уборы и костюмы. Мне нравится перевоплощаться в разных персонажей, поэтому я хотела, чтобы мой дом отражал множество разных тем и настроений», — делилась Делевинь.