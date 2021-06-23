«Вранье и давление на жалость»: в Cети затравили тяжелобольную экс-жену Аршавина

Пользователи Сети считают, что Алиса лжет почти в каждом предложении и пытается таким образом выбить из спортсмена больше денег. Более того, многие уверены, что Казьмина «заслужила» свои болезни — в прошлом она увела Аршавина у беременной третьим его ребенком Юлии Барановской, а потом хвастала перед ней свидетельством о браке. Барановская же, так и не дождалась предложения руки и сердца. А теперь вернулся так называемый жизненный бумеранг, утверждают беспощадные подписчики.

«Очень много дизлайков. Очень тяжело писать мне такие интервью… Когда тяжело человеку — и мне тяжело! Да, как журналист я не должен вестись на это, а должен вести программу. Но не могу! Ну неужели вам не жалко Алису?» — обратился к фолловерам Каграманов, сообщает 5-tv.ru.

«Нет не жалко. Вот и вы повелись на ее вранье»;

«А она жалела кого-нибудь? Ладно, ушел мужик от беременной жены с детьми, так она ее еще добить решила, фото свидетельства о браке прислала, типа, я стала женой, а ты нет! Оставила своих детей без отца (первым мужем был бизнесмен Алексей Казьмин. — Прим. ред.), увезла к чужому дяде (имеется в виду Аршавин. — Прим. ред.), которому и свои-то не нужны. Лишила их всего»;

«Вот вообще ни капли не жалко. На редкость омерзительное существо. Сплошное вранье и давление на жалость»;

«Нет не жалко, разрушила семью с тремя детьми. Вот расплата. А что она несет своими устами, то уже пора в дурку, деградация мозга во всей красе»;

«Ей кругом все должны. И Барановская, оказывается, задолжала!.. Мало того, что претендовала на дом матери Аршавина, так еще готова туда нового мужика привести! Противная тетка, неприятная, алчная и жадная до чужих денег»,

— пишут яростные юзеры.

Проблемы со здоровьем у Алисы начались в 2020 году. Первыми симптомами были повышенная температура тела, признаки гайморита и отеки. Медики обнаружили у Казьминой стафилококк и начали лечение. Позже, в течение нескольких месяцев, Казьмина пережила некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус. Теперь ей предстоят пластические операции. Журналистка все еще надеется вернуть провалившийся от недуга нос.