«Старые травмы дали о себе знать»: СМИ узнали об операциях Валерия Леонтьева
В последнее время эстрадный певец практически не появляется на публике и на сцене, сообщает Topnews.ru.
В последнее время эстрадный певец практически не появляется на публике и на сцене, сообщает Topnews.ru.
В Сети в последнее время бурно обсуждают исчезновение из публичного пространства популярного эстрадного певца Валерия Леонтьева.
Как пишет «Комсомольская правда», 72-летний певец практически перестал появляться на публике из-за ухудшения состояния здоровья.
Ссылаясь на осведомленный источник, приближенный к артисту, издание пишет, что в минувшем марте исполнителю прооперировали глаза.
До этого он перенес сложную операцию на ногах.
Источник подчеркивает, что Леонтьев испытывает проблемы с коленями еще с 2000-х годов, когда во время исполнения сложных танцевальных элементов он травмировал мениск на одной ноге, а затем и на второй.
«Видимо, старые травмы дали о себе знать», – цитируют журналисты источник.
По некоторым данным, проблему со зрением Леонтьева усугубила неудачно закончившаяся пластическая операция, после которой артист не смог закрывать веки, что привело еще и к проблемам со сном.
Ранее TopNews писал о том, что Валерий Леонтьев неприятно удивил Сеть осунувшимся внешним видом.
В конце декабря 2020 года в Instagram появились снимки, на которых исполнитель позирует заметно постаревшим и исхудавшим.