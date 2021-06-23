«Старые травмы дали о себе знать»: СМИ узнали об операциях Валерия Леонтьева

В Сети в последнее время бурно обсуждают исчезновение из публичного пространства популярного эстрадного певца Валерия Леонтьева.

Как пишет «Комсомольская правда», 72-летний певец практически перестал появляться на публике из-за ухудшения состояния здоровья.

Ссылаясь на осведомленный источник, приближенный к артисту, издание пишет, что в минувшем марте исполнителю прооперировали глаза.

До этого он перенес сложную операцию на ногах.

Источник подчеркивает, что Леонтьев испытывает проблемы с коленями еще с 2000-х годов, когда во время исполнения сложных танцевальных элементов он травмировал мениск на одной ноге, а затем и на второй.

«Видимо, старые травмы дали о себе знать», – цитируют журналисты источник.

По некоторым данным, проблему со зрением Леонтьева усугубила неудачно закончившаяся пластическая операция, после которой артист не смог закрывать веки, что привело еще и к проблемам со сном.

Ранее TopNews писал о том, что Валерий Леонтьев неприятно удивил Сеть осунувшимся внешним видом.