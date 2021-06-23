Легендарная Фани Ардан сыграет в «цветном» эротическом ЛГБТ-триллере «Личный тренер»
Сюжет крутится вокруг взаимоотношений матери с сыном-геем во время его личной драмы.
Сюжет крутится вокруг взаимоотношений матери с сыном-геем во время его личной драмы.
Эротический триллер «Личный тренер» обнародовал актерский состав. В главных ролях — легендарная французская актриса Фанни Ардан, а также плеяда ЛГБТ-актеров: Хааз Слейман, Омар Шариф-младший и Адам Давенпорт. Пока менеджеры проекта продают его на электронных торгах в Каннах. О старте съемок данных еще нет.
По сюжету, из США в Сербию к своей матери приезжает сын-плейбой, чтобы избежать надвигающихся юридических проблем после случайной смерти человека, с которым он провел вечер. Он находит личного тренера по фитнесу и закручивает с ним роман, который закончится трагедией и смертью, пишет Popcornnews.ru.
«Личный тренер» станет одной из первых постановок ЛГБТК+ в Сербии, которую Дэвенпорт описывает как «прогрессивный шаг вперед».
Главные герои нашего фильма —Слейман, Шариф-младший и я — открытые гей-актеры. Во-первых, это означает, что отношения, изображенные в этом фильме, имеют шанс быть визуально аутентичными.
Во-вторых, в фильме главные герои все «цветные», что знаменует собой отказ от стереотипов.
Этот фильм — возможность для нас показать, что мы более чем способны делать хорошее кино, и что для нас давно назрела необходимость стать движущей силой нового жанра,
— цитирует Дэвенпорта Variety.