Легендарная Фани Ардан сыграет в «цветном» эротическом ЛГБТ-триллере «Личный тренер»

Главные герои нашего фильма —Слейман, Шариф-младший и я — открытые гей-актеры. Во-первых, это означает, что отношения, изображенные в этом фильме, имеют шанс быть визуально аутентичными.

Во-вторых, в фильме главные герои все «цветные», что знаменует собой отказ от стереотипов.

Этот фильм — возможность для нас показать, что мы более чем способны делать хорошее кино, и что для нас давно назрела необходимость стать движущей силой нового жанра,