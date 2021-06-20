«Я в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят»: В России найдена мертвой студентка из США

34-летняя женщина родилась в Калифорнии. Она переехала в Россию три года назад и училась на адвоката в Нижегородском университете имени Лобачевского.
Сироу перестала выходить на связь с родными 15 июня. Около шести вечера она вышла из своей квартиры в городе Бор, после этого ее никто не видел.
Ее последним сообщением матери было: «Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят».
Для поисков Сироу была развернута широкомасштабная операция. В поисках участвовали оперативные группы, следователи и волонтеры.
Еще до обнаружения тела Сироу СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Тело обнаружили 19 июня. По подозрению в убийстве задержали неоднократно судимого жителя Борского района 1977 года рождения. Он сотрудничает со следствием.
По данным Life, подозреваемого зовут Алексей П. Ранее его судили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хулиганстве и разбое. Следователи нашли записи с камер видеонаблюдения, где видно, что Сироу сидит в его машине. Как пишет издание, на теле американки было обнаружено три ножевых ранения. Telegram-канал «Опер слил» пишет, что перед смертью Сироу была изнасилована. Подозреваемый убил ее после того, как она сказала, что заявит на него в полицию.