«Я потеряла девственность в...»: Наташа Королева ошеломила неожиданным признанием

Певица украинского происхождения Наташа Королева разоткровенничалась с фанатами. Жена стриптизера Серге Глушко призналась, в каком возрасте у неё случился первый секс. Своим заявлением 48-летняя исполнительница удивила многих подписчиков.

Наташа Королёва ФОТО: Instagram

В последнее время красотка довольно часто отвечает на все интересующие вопросы публики. В их числе и интимные. Так, недавно в эфире программы «Звезды сошлись» у Наташи спросили, в каком возрасте она лишилась девственности. Ответ поразил фанатов

По словам Королевой, она была воспитана «строго и правильно».

Я была воспитана правильно и очень строго. Я вышла замуж, и после замужества случился первый секс. Это с мамой не надо было обсуждать,

– рассказала певица.

Напомним, первый муж Наташи Королевой – Игорь Николаев. Свадьба была тихой и прошла в прямом смысле в домашней обстановке. Чтобы расписать молодоженов, работники ЗАГСа прибыли прямо домой к певице. С композитором певица прожила в браке около 10 лет. После развода в жизни певицы появился известный стриптизер Сергей Глушко. Она отметила, что он завоевал ее своим умом и харизмой.

Наташа Королева, Игорь Николаев и маленькая Ксения Собчак. ФОТО: twitter.com