Врачи перечислили самые опасные способы защиты от жары

«Не надо переохлаждаться. Людям, у которых слабое горло, не стоит употреблять напитки со льдом. Любые замороженные продукты из холодильника лучше подогреть при комнатной температуре», — заметил терапевт Александр Карабиненко.

В число опасных продуктов входит мороженое, потребление которого может вызвать осложнения, добавил он. Врач-терапевт Надежда Чернышова также посоветовала сократить количество этого продукта в рационе из-за высокого содержания жиров и сахара.

Мороженое. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Стоит внимательно относиться к использованию кондиционера, напомнил Карабиненко. По его словам, важно следить не только за температурным режимом в помещении, но и за чистотой фильтров устройства.

«Кондиционер требует особого ухода: надо заботиться о чистоте его фильтров. Не стоит сидеть перед струей кондиционера очень близко, а особенно направлять поток на спину или голову. Лучше выбрать безопасное расстояние, чтобы не ощущать холода», — посоветовал он.

Чернышова порекомендовала настраивать кондиционер таким образом, чтобы температура в комнате была примерно на пять градусов ниже, чем на улице. Это позволит избежать простудных заболеваний, считает она.

Кондиционер. Фото иллюстративное. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Обливание холодной водой также может стать опасными в жару, поделился Карабиненко. Специалист отметил, что для охлаждения разумно использовать жидкость комнатной температуры. Также после обливания можно принять горячий душ — это позволит ощущать приятную прохладу еще некоторое время, добавила Чернышова.

Карабиненко назвал самый рациональный и безопасный способ спастись от жары. По его словам, избежать перегрева поможет ношение головного убора.

Чтобы правильно себя защитить, нужно надеть панамку или шляпу на голову. Стоит ограничить время своего пребывания на открытом солнце. Так вы не получите солнечный или тепловой удар,