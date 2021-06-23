Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Ваши предложения найдут поддержку у руководства. Однако не рекомендуется заниматься решением сердечных вопросов, отложите это до следующего дня.

Телец

Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей подтолкнет вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам помогут дипломатия и такт, хотя это вам не свойственно. В лучшем случае, вторая половина дня обещает удачное решение всех проблем. Возможна деловая поездка, результатами которой вы будете довольны.

Близнецы

Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что в этом случае перед вами откроются новые перспективы. Обратите особое внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками. Не бойтесь строить с ними отношения на равных.

Рак

Пересмотрите договоры и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у вас возникнет желание резко изменить все – начиная от внешности и кончая внутренним, духовным содержанием.

Лев

Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Вы можете получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует откладывать решение важных вопросов. С сегодняшнего дня начинайте действовать серьезно и напористо. Возможно, что впереди вас ждут изменения в личной жизни. Велика вероятность неожиданного приятного известия.

Дева

Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявления силы и категоричности. Эти качества могут вызвать раздражение окружающих.

Весы

Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы зависите в той или иной степени. Во второй половине назревает конфликтная ситуация с детьми. Вам необходимо проявить свою мудрость и терпение.

Скорпион

Трезвая оценка текущих событий позволит избежать ошибок и просчетов. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. Не следует рассказывать о своих планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. В данный момент очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами. Человек, который находится рядом, способен помочь вам избавиться от плохого настроения.

Стрелец

День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическое настроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать конкретные задачи. Отсюда велика вероятность общественного порицания, обид, озлобления. Отношения с любимым человеком будут желать лучшего. Проявите как можно больше терпения и доброжелательности.

Козерог

Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах, иначе проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь все неприятности воспринимать философски. Вторая половина дня может принести вам приятную встречу.

Водолей

Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение могут вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности. Вы должны справиться с этими негативными явлениями.

Рыбы