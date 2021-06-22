Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix

Кинематографист, ранее критиковавший стриминги, будет создавать для сервиса по несколько полнометражных фильмов в год. Их производством будет заниматься продюсерский центр Спилберга Amblin Partners, а финансировать проекты будет сам Netflix. Спилберг назвал полезным сотрудничество с компанией, а также заявил, что продолжит работать «с Universal и другими партнерами», пишет Lenta.ru.

Директор по контенту в Netflix Тед Сарандос сказал, что вырос на вдохновляющих и запоминающихся кинолентах режиссера. «Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin, и для нас большая честь и радость стать частью этой главы кинематографической истории Стивена», — отметил он.