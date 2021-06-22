Недовольный читатель: почему на пляжах Таллинна нельзя выпивать?

Рийсалу сообщил, что алкоголь не продается на пляжах Таллинна уже несколько лет. «Решение городского совета от 2004 года очень четко сформулировано: розничная торговля алкогольными напитками на пляжах Таллинна запрещена», - сказал он.

Мужчине не удалось приобрести здесь алкоголь ФОТО: Erakogu

По словам заместителя мэра, решение принято в интересах народа, так как на пляж в основном ходят матери с маленькими детьми. «Люди ходили на пляж и по другим причинам. Возьмем сегодняшнюю погоду, когда многие пьянствуют на улицах, я не хочу никого обидеть, но даже если бы пиво было разрешено, другим людям это мешало бы прилично отдыхать», - добавил Рийсалу. «К сожалению, это печальная реальность нашей культуры», - добавил он.

По словам заместителя мэра, в запрете нет ничего оскорбительного, потому что, например, на пляже в Пирита нет заведений общественного питания или магазинов. «Если кто-то хочет выпить на песчаном пляже, то такой возможности нет, но вы можете легко уйти с пляжа, и найти ее», - предположил Рийсалу.

Заместитель мэра также напомнил, что алкоголь и плавание несовместимы. «Даже если тонут 40 человек в год в результате употребления алкоголя, это целая пехотная группа. Как правило, это мужчины в расцвете сил. Если люди не могут сдерживать себя, их нужно защищать чуть более жесткими мерами, и я абсолютно уверен, что на этом их жизнь не остановится», - подтвердил он.