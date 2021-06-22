Возлюбленная Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала предложение рэперу в синагоге

Столь значимым событием в жизни он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, сопроводив публикации видеозаписями памятного дня.

Как оказалось, Дилара сделала ему предложение в синагоге во время первого в жизни Моргенштерна шаббата. И хотя телефонами пользоваться там нельзя, "секьюрити" рэпера нарушили правила и засняли на видео обескураженного предложением Алишера, пишет TopNews.ru.

Сам же рэпер признался, что теперь будет активно заниматься поиском платья и готовиться к девичнику, как так ему предложение сделала "женщина века", порвавшая сложившуюся традицию предложения со стороны мужчины руки и сердца.

"Она избавила нашу семью от типичного "Алишер сделал предложение Диларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы. Принимаю поздравления, готовлюсь к девичнику и выбираю платье2, — рассказал Моргенштерн.

На кадрах же записи видно, что Алишер поначалу подумал, что это какой-то розыгрыш, либо его возлюбленная "пилит контент".

Однако, осознав действительность происходящего, ответил однозначным согласием.

"Конечно да", – сказал Моргенштерн.

Стоит отметить, что Дилара призналась, что сделала это скорее после предложения самого Алишера.

"Ты сказал, что мне надо предложение тебе сделать, и я согласилась", – пояснила Дилара.

Позднее Моргенштерн опубликовал фото с бизнес-джета, на котором он вместе со своей мамой и будущей супругой и ее родительницей отправились на знакомство с другими родственниками.