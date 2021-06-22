Застрявшая в жарком поезде Зузу: самое страшное, что мы не знали, где находимся

Вчера в поезде Тарту-Таллинн ехала Зюлейха Измайлова, экологический активист и политик, которая сказала, что остановка поездов показала, насколько мы плохо подготовлены к изменению климата, пишет Elu24.

«Это очень серьезно, и Эстония не единственная страна. В Германии поезда тоже стоят из-за такой жары, это показывает, что мы как страна совершенно не готовы к приходу жаркой погоды, поэтому эти системы так легко выходят из строя».

Однако, прождав полчаса, поезд, в котором была Зузу тронулся. «У нашего поезда не было проблемы с двигателем, но мы стояли из-за другого поезда».

Что еще хуже, сотрудники поезда не говорили, где они находятся и когда тронутся . «Народ стал нервничать. Люди спрашивали у сопровождающих вагонов, как долго мы здесь пробудем, но им ничего не отвечали. Было видно, что у них самих нет информации и они к этому не готовы».

По словам пресс-секретаря и менеджера по маркетингу Elron Марийс Адамберг, причиной остановки поезда стала нетипично сильная жара. «Из-за более теплой погоды перегрелся двигатель. В этом случае бортовой компьютер сообщает, что двигатель недостаточно охлаждается и температура двигателя повышается. Продолжать движение с перегретым двигателем невозможно, так как это может привести к его серьезному повреждению».

Обычно бывает несколько задержек поездов, но это довольно редко. «Большинство наших поездов, 95 процентов и более, курсируют по расписанию. В движении поездов задержка одного поезда неизбежно вызовет цепную реакцию».