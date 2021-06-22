Назван пол ребенка звезды «Папиных дочек» и Авербуха

Пол будущего ребенка в звездной семье назвал коллега Авербуха, чье имя не раскрывается. По его словам, пара не скрывает пол первенца «от своих», но и не афиширует эту информацию. Супруги «светятся счастьем», подчеркнул близкий к семье источник.

Коллега фигуриста также добавил, что скоро пара поедет в Сочи на премьеру ледового спектакля Авербуха «Анна Каренина». «Будет грандиозное шоу!» — заключил он.

Для Арзамасовой ребенок станет первым, у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, пишет Lenta.ru.