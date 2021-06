Пять знаковых ролей именинницы Мерил Стрип в кино

Исторический триллер Стивена Спилберга рассказывает реальную историю о смелых журналистах из знаменитых газет The New York Times и The Washington Post. Они пытались опубликовать печально известные секретные документы, касающиеся причастия правительства США в войне во Вьетнаме, и ранее во французском Индокитае, а также ко Второй мировой войне. Партнерами по площадке для Мерил Стрип стали Том Хэнкс, Сара Полсон, Мэттью Риз, Боб Оденкерк.