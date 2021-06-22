Пять знаковых ролей именинницы Мерил Стрип в кино

К 72-летию кинозвезды Голливуда мы составили свой рейтинг из 5 лучших фильмов с Мерил Стрип.

5. «Женщина французского лейтенанта»

В экранизации романа знаменитого английского писателя Джона Фаулза Мерил Стрип играет сразу две роли – несчастную, падшую, женщину, которую прозвали "Женщина французского лейтенанта", и роль Анны – женщину, которая уже в современную эпоху играет роль той самой "Женщины французского лейтенанта". Хитросплетенный сюжет следует сразу за двумя романтическими линиями. Одна разворачивается в викторианскую эпоху, а другая – на съемках фильма в 20 веке, но в каждой из них свой конец. Сам писатель Джон Фаулз признал фильм лучшей экранизацией его книг.

4. «Дьявол носит Prada»

Молодая Энди (Энн Хэтэуэй) – начинающая журналистка из Северо-Западного университета. Несмотря на то, что своим внешним видом Энди как будто насмехается над модной индустрией, она получает работу младшей ассистентки Миранды Пристли (Мерил Стрип). Прототипом Миранды в фильме стала Анна Винтур, с жестоким методом руководства которой знакомы все, кто причастен к миру моды. Энди решает смириться с унизительным обращением и чрезмерными требованиями Миранды в надежде получить работу репортера или писателя в другом месте. Вначале девушка плохо вписывается в коллектив ее модных коллег-сплетниц, но вскоре все меняется.

3. «Крамер против Крамера»

В драме, которая получила пять "Оскаров" (один из которых достался Мерил Стрип), мы видим историю семьи Крамеров, живущих в Нью-Йорке в 70-х. Мерил Стрип играет Джоанну Крамер – выпускницу колледжа, которой теперь приходится сидеть дома с сыном. Пока ее муж отдает все свое время работе, Джоанна осознает, что устала от такой жизни и оправляется на поиски себя. Именно в этот момент ее муж получает возможность продвинуться в карьере и беспокоится из-за решения жены. Теду приходится самому заняться воспитанием сына и освоить азы ведения домашнего хозяйства.

2. «Железная леди»

Роль в биографической драме о жизни премьер-министра Маргарет Тэтчер принесла Мерил Стрип премии "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль. Действие фильма разворачивается в конце 2000-х годов, когда пожилая Маргарет Тэтчер вспоминает свою молодость и с чего начался ее политический путь. Она помнит, как за время ее работы произошли резонансные события, которые поменяли ее жизнь и судьбу страны: Фолклендская война, взрыв отеля "Гранд" в Брайтоне, во время которого она чуть не погибла с мужем, разрушение Берлинской стены. Маргарет помнит, с чего все началось – ее решение стать лидером Консервативной партии, работа над голосом, внешнее перевоплощение с помощью стилистов. Параллелно с тем, как показывается трансформация героини, раскрываются все детали ее отношений с мужем.

1. «Секретное досье»