ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит? Самые популярные места отдыха в Таллинне оградили забором

Горожан расстраивает тот факт, что во время высокого сезона многие таллиннские парки перекопаны, ограждены забором или просто закрыты.

Большие работы сейчас ведутся в Сюста, Копли, Мянни, Тондираба и Казе парках. По причине реконструкции освещения частично закрыт для посетителей парк Канути, а также Тоомпарк.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал порталу Elu24, что ведущиеся сейчас работы крайне необходимы, а строительные объекты закрыты для граждан для их же безопасности.

Также в редакции Elu24 выяснили у Кландорфа, почему именно сейчас так много работ одновременно, когда повышенный спрос на прогулки парках:

последствия зимы нужно ликвидировать при первой же возможности, чтобы обеспечить доступность дорог;

в летний период движение значительно более низкое из-за школьных каникул и периода отпусков;

подходящего для дорожных работ времени очень мало, всего лишь с мая по октябрь, за это время должны быть завершены все плановые работы в парках;

летом уровень естественных грунтовых вод намного ниже, что позволяет эффективно проводить земляные работы.

«В наших климатических условиях мы должны уже смириться, что лето было и будет единственным временем повышенной реконструкции пешеходных дорожек в парках», - сказал Кландорф.