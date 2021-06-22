Вт, 22.06.2021
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит? Самые популярные места отдыха в Таллинне оградили забором

В то время, когда в Таллинн пришла настоящая жара, люди хотели бы проводить больше времени в парках, популярные места отдыха эстонской столицы закрыты на озеленительные работы до осени. 

Горожан расстраивает тот факт, что во время высокого сезона многие таллиннские парки перекопаны, ограждены забором или просто закрыты. 

Большие работы сейчас ведутся в Сюста, Копли, Мянни, Тондираба и Казе парках. По причине реконструкции освещения частично закрыт для посетителей парк Канути, а также Тоомпарк. 

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал порталу Elu24, что ведущиеся сейчас работы крайне необходимы, а строительные объекты закрыты для граждан для их же безопасности. 

Также в редакции Elu24 выяснили у Кландорфа, почему именно сейчас так много работ одновременно, когда повышенный спрос на прогулки парках: 

  • последствия зимы нужно ликвидировать при первой же возможности, чтобы обеспечить доступность дорог;
  • в летний период движение значительно более низкое из-за школьных каникул и периода отпусков;
  • подходящего для дорожных работ времени очень мало, всего лишь с мая по октябрь, за это время должны быть завершены все плановые работы в парках;
  • летом уровень естественных грунтовых вод намного ниже, что позволяет эффективно проводить земляные работы.

«В наших климатических условиях мы должны уже смириться, что лето было и будет единственным временем повышенной реконструкции пешеходных дорожек в парках», - сказал Кландорф. 

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