51-летняя Дженнифер Лопес выглядит как копия своего отца на редком детском фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам редкие фотографии со своим папой. Так звезда решила выразить ему свою любовь в честь Дня отца, в который многие звезды тоже опубликовали фото со своими любимыми родителями.

В Instagram Джей Ло появилось несколько семейных фото. Один снимок – архивный, на котором маленькая Дженнифер сидит на руках у отца, а второй – сделан в настоящее время. На обоих снимках отец и его звездная дочь поразительно похожи. Особенно на том фото, где певица еще ребенок.

В публикации звезда очень тепло отозвалась о своем отце и празднике. "Папа, не хватит слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь... Я люблю тебя всегда... всеми способами! Счастливого Дня отца – всем чудесным папочкам, которые каждый день приходят к своим малышам! Вы намного более нам нужны, ценны и любимы, чем вы, вероятно, думаете", – написала Дженнифер Лопес.

Поклонники певицы признали, что она невероятно похожа на своего отца. А публикация певицы собрала более пол миллиона лайков.

Дженнифер Лопес родилась в небогатой семье пуэрториканцев в Нью-Йорке. Отец Дженнифер, Дэвид Лопес, некоторое время работал в страховой компании в ночную смену, а потом начал работать программистом. Тем временем его супруга, мама Джей Ло, заботилась о доме и растила детей. У Дженнифер Лопес есть две сестры – Лесли и Линда.

Джей Ло с детства занималась вокалом и танцами, но родители не хотели, чтобы девочка строила карьеру артистки. Несмотря на это она успешно прошла кастинг в фильм "Моя маленькая девочка", будучи в выпускном классе. С тех пор Дженнифер загорелась мечтой стать актрисой. В итоге вопреки протестам родителей юная артистка бросила учебу в университете, ушла из дома и начала подрабатывать, чтобы оплачивать квартиру.