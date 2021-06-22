Диетологи назвали суп одним из вредных продуктов для пищеварения
Специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из своего рациона, передает Topnews.
Специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из своего рациона, передает Topnews.
Как пишет Eat This, Not That! со ссылкой на специалистов по питанию, есть целый список продуктов, негативно влияющих микрофлору организма, и их употребление может привести к несварению желудка, ощущению тяжести, а также вздутию и лишнему весу.
В перечне оказался куриный суп с лапшой, в котором диетологи «нашли» слишком много натрия. Эксперты подчеркивают, что повышенное потребление соли приводит к риску ожирения более, чем на 25%.
На втором месте оказались йогурты с ароматизаторами, содержащие красители и пищевые добавки. В качестве альтернативы этому продукту специалисты рекомендуют выбирать йогурт без добавок или нежирный кефир.
Кроме того, диетологи указали на негативное влияние на здоровье бекона и другого жирного мяса, жареной картошки и чипсов.