Диетологи назвали суп одним из вредных продуктов для пищеварения

Диетологи из США рассказали, какие продукты лучше перестать употреблять в пищу, чтобы избежать проблем с лишним весом и пищеварением.

Как пишет Eat This, Not That! со ссылкой на специалистов по питанию, есть целый список продуктов, негативно влияющих микрофлору организма, и их употребление может привести к несварению желудка, ощущению тяжести, а также вздутию и лишнему весу.

В перечне оказался куриный суп с лапшой, в котором диетологи «нашли» слишком много натрия. Эксперты подчеркивают, что повышенное потребление соли приводит к риску ожирения более, чем на 25%.

Лидерами в антирейтинге оказались сладкие хлопья с высоким содержанием сахара. большое количество которого наносит вред здоровью.

На втором месте оказались йогурты с ароматизаторами, содержащие красители и пищевые добавки. В качестве альтернативы этому продукту специалисты рекомендуют выбирать йогурт без добавок или нежирный кефир.