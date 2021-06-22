Вт, 22.06.2021
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Диетологи назвали суп одним из вредных продуктов для пищеварения

Суп с лапшой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из своего рациона, передает Topnews.

Диетологи из США рассказали, какие продукты лучше перестать употреблять в пищу, чтобы избежать проблем с лишним весом и пищеварением.

Как пишет Eat This, Not That! со ссылкой на специалистов по питанию, есть целый список продуктов, негативно влияющих микрофлору организма, и их употребление может привести к несварению желудка, ощущению тяжести, а также вздутию и лишнему весу.

В перечне оказался куриный суп с лапшой, в котором диетологи «нашли» слишком много натрия. Эксперты подчеркивают, что повышенное потребление соли приводит к риску ожирения более, чем на 25%.

Лидерами в антирейтинге оказались сладкие хлопья с высоким содержанием сахара. большое количество которого наносит вред здоровью.

На втором месте оказались йогурты с ароматизаторами, содержащие красители и пищевые добавки. В качестве альтернативы этому продукту специалисты рекомендуют выбирать йогурт без добавок или нежирный кефир.

Кроме того, диетологи указали на негативное влияние на здоровье бекона и другого жирного мяса, жареной картошки и чипсов.

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