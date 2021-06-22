Недолго музыка играла: днем Айза вернулась к Гуфу, ночью он ее бросил

Исповедь Айзы Долматовой, которая вышла на платформе Premier, обернулась самой настоящей сенсацией. Общаясь с журналистами, звезда заявила, что теперь она снова встречается с Гуфом. Бывшие супруги якобы долго переписывались и даже целовались. Все это заставило Айзу поверить в возрождение прежних чувств.

Вот только для девушки Гуфа Юлии эти заявления стали откровением. Она негативно высказалась об Айзе и сегодняшний вечер провела в компании рэпера. В сториз, которые опубликовала сестра артиста, Долматов целуется и обнимается с избранницей.

Разумеется, поклонники обратились к Айзе за пояснениями, но она не знала, что им ответить. «Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: «Мама, папа не надежный! Ты только всерьез ему не верь», — рассказала Долматова.

Гуф решил остаться с Юлией

Фанаты предположили, что Гуф мог тайно встречаться с Айзой, о чем Юлия даже не догадывалась. При этом рэпер вряд ли ожидал, что бывшая жена начнет публично обсуждать их отношения.

Напомним, что Айза и Алексей были женаты шесть лет. Влюбленные много раз расставались, но после неизменно мирились. Окончательный разрыв произошел в 2014 году. После этого отношения звезд оставались нестабильными. Айза могла обвинять бывшего супруга в зависимостях и неадекватном поведении, а позднее называла его лучшим другом.