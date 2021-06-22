Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Звездные родители практически не выводили в свет ни его, ни его старшего брата Константина, которому в этом году, кстати, исполнилось 17 лет. Так мама и папа оберегают личное пространство детей и их право на приватность.

Однако с появлением дочери Джанабаева решила отказаться от таинственности вокруг детей. Звезда делится моментами своих мамских будней, а накануне показала и своего младшего наследника.

Светловолосый Лука уже совсем большой и очень похож на маму – отцовские грузинские корни во внешности мальчика сложно разглядеть. Джанабаева запечатлела сына за игрой – он увлеченно перебирал зеленую змейку в руках и даже дал подержать ее маме.