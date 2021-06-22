Стало известно об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк

По мнению СМИ, разворачивающийся сценарий очень похож на то, что в свое время происходило Жанной Фриске.

В Instagram _tv_star, занимающегося публикациями новостей о жизни звезд российского шоу-бизнеса, появился пост о том, что Анастасия Заворотнюк якобы сейчас находится в сознании, но в очень плохом состоянии.

Авторы аккаунта заявляют, что звезда передвигается на инвалидной коляске и принимает большое количество различных препаратов. «Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже», – отмечает источник.

По некоторым данным, у Заворотнюк была ремиссия, во время которой ее состояние улучшилось, но закрепить успех медикам не удалось.

Семья актрисы предпочитает не комментировать информацию, а дочь Анастасии Заворотнюк призывает доверять только официальной информации о ситуации с ее матерью.