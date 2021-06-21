Как вести себя в +30, чтобы выжить: советы врача

Жара, обрушившаяся на нас, может стать причиной ухудшения здоровья. Когда столбики термометров добираются до предельных отметок в +33-35 градусов, в офисах и транспорте душно, — очень легко потерять сознание. В жару воздух становится разреженным — чем он горячее, тем меньше в нем кислорода.

Кроме того, из-за жары может произойти застой крови в венах — и как следствие, недостаточный приток крови к сердцу и голове. В этом случае может резко упасть давление, закружиться голова.

- В случае предобморочного состояния, надо лечь и поднять ноги выше головы, — советует российский врач-терапевт Елена Черненко.

Как понять, что упало давление:

шумит в ушах или появилось ощущение оглушенности,

есть слабость, сонливость,

кружится или болит голова,

учащается пульс.

- Если у вас слабость и вы чувствуете, что нет сил, самая главная ошибка при пониженном давлении — лечь и лежать, — предупреждает врач. — Если у вас не темнеет в глазах и нет головокружения, поднять давление можно и нужно самостоятельно.