Как вести себя в +30, чтобы выжить: советы врача

1. Выпейте стакан воды. Не газировки, сока или энергетика, а обычной воды комнатной температуры.
2. Плотно поешьте, но не горячую пищу. Хорошо помогают соленые продукты.
3. Заварите крепкий холодный черный чай и съешьте пару кусочков горького шоколада. «Кофе тоже хорошо. Но эффект от него краткосрочный», — говорит Елена Черненко.
4. Сделайте активную зарядку с упором на верхний плечевой пояс и верхнюю часть туловища — покрутите головой, повращайте руками, плечами, пишет fontanka.ru.
- Лучше делать зарядку на свежем воздухе, насыщая свои лёгкие кислородом, — советует врач. — Но если у вас сильная слабость, можно делать зарядку хоть сидя. Главное — сделать. А вот просто неспешно ходить — не рекомендуется. Это ещё больше снижает давление.
5. Не принимайте лекарств
- Препаратов, повышающих давление, как таковых нет, — отмечает терапевт. — Общетонизирующие растительные средства поднимают не только давление, но и учащают сердцебиение, а оно и так повышенное. На фоне сниженного давления сердце начинает работать быстрее, чтобы доставлять кислород в мозг, пока ваш организм не в тонусе.
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