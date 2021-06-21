Пн, 21.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Как вести себя в +30, чтобы выжить: советы врача

На пляжах яблоку негде упасть! ФОТО: Gert Tali/Postimees Grupp

В жаркие дни к своему здоровью стоит быть предельно внимательным. Одна из опасностей — резкое снижение давления. Как вести себя, если появилась слабость, и как вернуть бодрость — советует врач-терапевт.

Жара, обрушившаяся на нас, может стать причиной ухудшения здоровья. Когда столбики термометров добираются до предельных отметок в +33-35 градусов, в офисах и транспорте душно, — очень легко потерять сознание. В жару воздух становится разреженным — чем он горячее, тем меньше в нем кислорода.

Кроме того, из-за жары может произойти застой крови в венах — и как следствие, недостаточный приток крови к сердцу и голове. В этом случае может резко упасть давление, закружиться голова.

- В случае предобморочного состояния, надо лечь и поднять ноги выше головы, — советует российский врач-терапевт Елена Черненко.

Как понять, что упало давление:

  • шумит в ушах или появилось ощущение оглушенности,

  • есть слабость, сонливость,

  • кружится или болит голова,

  • учащается пульс.

- Если у вас слабость и вы чувствуете, что нет сил, самая главная ошибка при пониженном давлении — лечь и лежать, — предупреждает врач. — Если у вас не темнеет в глазах и нет головокружения, поднять давление можно и нужно самостоятельно.
 
Как поднять давление: советы врача
 

1. Выпейте стакан воды. Не газировки, сока или энергетика, а обычной воды комнатной температуры.

2. Плотно поешьте, но не горячую пищу. Хорошо помогают соленые продукты.

3. Заварите крепкий холодный черный чай и съешьте пару кусочков горького шоколада. «Кофе тоже хорошо. Но эффект от него краткосрочный», — говорит Елена Черненко.

4. Сделайте активную зарядку с упором на верхний плечевой пояс и верхнюю часть туловища — покрутите головой, повращайте руками, плечами, пишет fontanka.ru.

- Лучше делать зарядку на свежем воздухе, насыщая свои лёгкие кислородом, — советует врач. — Но если у вас сильная слабость, можно делать зарядку хоть сидя. Главное — сделать. А вот просто неспешно ходить — не рекомендуется. Это ещё больше снижает давление.
 
5. Не принимайте лекарств
 
- Препаратов, повышающих давление, как таковых нет, — отмечает терапевт. — Общетонизирующие растительные средства поднимают не только давление, но и учащают сердцебиение, а оно и так повышенное. На фоне сниженного давления сердце начинает работать быстрее, чтобы доставлять кислород в мозг, пока ваш организм не в тонусе.
 
Как вести себя в жару

  • надевайте легкую и не облегающую одежду,

  • носите головной убор,

  • пейте воду — желательно, обогащенную калием или магнием,

  • не находитесь долго на солнце, выбирайте теневые стороны улицы,

  • с 11 до 16 не попадайте под солнечные лучи,

  • наносите солнцезащитный крем с защитой SPF50, обращайте внимание на индекс ультрафиолета в приложениях погоды.

 
Сегодня в Таллинне плюс 32, это гораздо больше, чем в Турции. Завтра сохранится оранжевый уровень опасности, синоптики обещают до +35 и проливные дожди. При нашей влажности - это убийственно. Но ничего не поделаешь: считаем дни до наступления Нового года!
 
НАВЕРХ
Back