Бригитте Сюзанне Хунт: «Статус самой сексуальной женщины Эстонии отдала бы вновь только себе»

Бригитте Сюзанне Хунт, которая 17 июня вела гала-вечер, посвященный вручению наград в области развлечений, сказала, что если бы могла, она бы присвоила титул самой сексуальной женщины вновь себе.
Ведущими торжественного вечера премии Estonian Entertainment Awards 2021 были Бригитте Сюзанне Хунт и Койт Тооме.
Среди исполнителей на сцене выступили NOEP, Элина Нечаева, Wateva, самый сексуальный мужчина 2020 года - Стефан Айрапетян и другие.
Самыми сексуальными звездами 2021 года стали певец Отт Лепланд и актриса Грете Кульд.
Бригитте достаточно резко ответила на вопрос журналистки о том, как она себя чувствует, так как титул самой сексуальной женщины перешел Грете. «Я даже не хочу слушать об этом, - говорит Хунт. - Я все равно сексуальная! И что, что Грету выбрали от портала Kroonika. Мы обе сексуальные!». Сюзанне отметила, что не стоит забывать, что Грете замужем, а она свободная.
«Я самая сексуальная свободная женщина в Эстонии!»,
Тогда журналистка спросила, кому бы Бригитте Сюзанне вручила звание самой сексуальной женщины Эстонии, если бы у нее была такая возможность. На что светская львица незамедлительно ответила: «Отдала бы вновь только себе!».
Полное интервью со светской львицей и радиоведущей смотрите ЗДЕСЬ!
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