Бригитте Сюзанне Хунт: «Статус самой сексуальной женщины Эстонии отдала бы вновь только себе»

Бригитте достаточно резко ответила на вопрос журналистки о том, как она себя чувствует, так как титул самой сексуальной женщины перешел Грете. «Я даже не хочу слушать об этом, - говорит Хунт. - Я все равно сексуальная! И что, что Грету выбрали от портала Kroonika. Мы обе сексуальные!». Сюзанне отметила, что не стоит забывать, что Грете замужем, а она свободная.