Геи, оппозиционеры и самогонщики: кто ходил в советские бани

После того как в Сандунах раскрыли схему сговора проституток с банщиками, «Правда» сообщила, что эта история вывела наружу «разврат», творившийся и ночью и днем в самом центре Москвы. Суд определил, что шайка проституток — это «следствие пережитка капиталистическо‑буржуазного строя», признал банщиков виновными и приговорил их к пяти годам тюрьмы. Два инспектора из городского управления получили по пять лет за «бездействие власти». Свидетели же, проходившие по тому делу, были настроены совсем иначе. Одна проститутка открыто заявила: «Я торгую собой по доброй воле и по доброй же воле даю банщику на чай, и никто мне запретить этого не может». Банщики тоже не понимали, почему к ним придираются: они говорили, что всегда этим занимались при царском режиме, да и в любом случае люди могут легко, без их помощи, найти проституток на улице. Они здесь — лишь посредники.
Несколько недель спустя «Правда» снова написала о «притоне разврата» в семейных номерах Сандуновских бань. На идеологическую проработку собрали большое количество рабочих, и представители власти объясняли им, что профессиональные проститутки, «загулявшие» и «мещаночки» — все несут равную ответственность за происходящее. Собравшимся рабочим полагалось усвоить, что так ходить «ночью на Цветной развлекаться», как они привыкли при царском режиме, при советской власти недопустимо. «Правда» с гордостью сообщала, что группа рабочих слушала эти наставления без улыбок и без смеха. Однако неясно, удалось ли их убедить в том, что проститутки, торгующие собой за деньги, — это плохо.
Писали об этом деле и «Известия», упоминая, что в семейном отделении самой популярной московской бани обнаружился «публичный дом», которым заправляли банщики. В «Известиях» сообщалась дополнительная характерная подробность: клиенты обычно были хорошо одеты и вели себя культурно. Большинство оказались женатыми. Иными словами, газетчики подразумевали, что эти люди заработали деньги в рыночной системе: или при НЭПе, или еще при царском режиме. В любом случае именно их капиталы способствовали поддержанию старой эксплуататорской системы.
Если выживание капиталистических элементов было движущей силой, стоявшей за неистребимой «буржуазной жизнью» в эпоху НЭПа, значит, наказание отдельных выловленных проституток и банщиков никак не могло решить проблему. В 1926 году «Правда» признала, что торговля телом продолжает процветать, а партийная «борьба с проституцией» терпит поражение, потому что среди женской домашней прислуги сохраняется высокий уровень безработицы. Бани оставались бойким местом для отчаявшихся женщин. Это утверждение подхватывали и «Известия»: там писали, что на Украине шайка «бандитов» держит баню, где посетителей моют проститутки, а какой‑то начальник добивается благосклонности работниц, водя их с собой в баню.
В 1926 году на заседании, где обсуждались проблемы проституции, многие выступавшие жаловались именно на бани.
Один наблюдатель сообщил, что видел, как в течение двух часов в Сандуны вошло больше пятидесяти проституток.