Геи, оппозиционеры и самогонщики: кто ходил в советские бани

Там, где власти видели порок, другие видели любовь. Советская зацикленность в первую очередь на гигиене не вполне вытеснила прежние представления о бане как о естественном и здоровом месте, неотъемлемом от жизни русской деревни. В старой поговорке баня именовалась «второй матерью», источником жизненных сил, и это не имело никакого отношения к официальной медицине или современным понятиям о чистоте. В бане, конечно, находили убежище секс и плотские желания, но там же взращивались чистота и красота. Именно такое представление о бане запечатлел Борис Кустодиев в своей картине «Русская Венера» (1926). На ней изображена смеющаяся молодая пышнотелая красавица с длинными золотистыми волосами, стоящая на ступеньках парилки в деревенской бане. Рядом с ней поднимаются клубы пара, в руке у нее — традиционный банный веник. В подлинности и в символическом значении ее статуса Венеры не может быть никаких сомнений: название картины обозначено на бумажке, заткнутой за доску, изображенную в правом нижнем углу полотна. Венера — римская богиня любви, плодородия и желания. Русская Венера воплощала те же самые начала. Хотя живопись Кустодиева и не походила на авангардное искусство революционных 1920‑х годов, большевики видели в его творчестве сочувствие своему делу. Впрочем, «Русская Венера» как раз изображала старую Россию, с которой революция еще не успела покончить. Миновало уже почти десять лет советской власти, а русское прошлое и русская баня проявляли упорную живучесть.