Жара выманила эстонского музыканта с возлюбленной загорать: пейте много воды, погода ужасная!

Еще в конце прошлой рабочей недели столбики термометра резко подскочили до температур, непривычных для жителей Эстонии. Люди, скучавшие по теплу, отправились загорать.

Музыкант, чей график летом сильно уплотняется, написал, что у него выдался выходной, который он провел ни с кем другим, как со своей возлюбленной. Пара успела побывать в Пярну, Отепя и Льва.