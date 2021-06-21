Жара выманила эстонского музыканта с возлюбленной загорать: пейте много воды, погода ужасная!
Некоторое время назад музыкант Пауль Нейцов объявил о своих отношениях с Ханналийсой Райг. Пара провела солнечные выходные в Южной Эстонии.
Некоторое время назад музыкант Пауль Нейцов объявил о своих отношениях с Ханналийсой Райг. Пара провела солнечные выходные в Южной Эстонии.
Еще в конце прошлой рабочей недели столбики термометра резко подскочили до температур, непривычных для жителей Эстонии. Люди, скучавшие по теплу, отправились загорать.
- написал Нейцов.
Музыкант, чей график летом сильно уплотняется, написал, что у него выдался выходной, который он провел ни с кем другим, как со своей возлюбленной. Пара успела побывать в Пярну, Отепя и Льва.
Нейцов и Райг стали встречаться еще в феврале, но впервые опубликовали совместные снимки лишь в мае.
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