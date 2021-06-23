Рекомендации специалистов: как купить садовую технику, когда денег не так много

Не стоит специально покупать более дорогую газонокосилку просто ради того, чтобы перещеголять соседа

Если вопрос с финансированием покупки уже решён, следует определиться с техническими параметрами приобретаемой садовой техники. «Часто выбор, например, газонокосилки начинается с того, что люди пытаются подглядеть, какая техника стоит у соседа в сарае, а потом просто покупают более крупный и внешне привлекательный вариант. Разумнее же было бы оценить, где вы сами будет использовать эту газонокосилку, то есть насколько велика территория, где нужно будет скашивать траву. Затем обратите внимание на факторы, от которых зависит удобство работы. Это и количество имеющегося у вас времени, и желание самим поработать физически, и вопрос дальнейшего использования скошенной травы», — объяснил г-н Валенд.

Бренд-менеджер по садовой технике в Bauhof отметил, что при покупке газонокосилок жители Эстонии по-прежнему отдают предпочтение технике с работающим на бензине мотором, потому что это самые крупные и мощные варианты. «А если учесть характер трудолюбивых эстоноземельцев, то можно понять желание скосить всё и сразу за один раз! Однако газонокосилки на аккумуляторах также набирают серьёзную популярность. Они проще, чище и издают меньше шума», — объяснил Альвар Валенд. В зависимости от модели и используемых батарей аккумуляторная газонокосилка среднего уровня позволяет после одной зарядки скосить траву на территории в 400–500 м2. Если ваш участок всё же больше, нужно присмотреться к более мощным и дорогим вариантам или сразу же приобрести запасные аккумуляторы. «Если вы не против перерывов и не стремитесь скосить всю траву сразу за один раз, то работу можно запланировать с паузами по 30–60 минут для подзарядки», — добавил бренд-менеджер по садовой технике в Bauhof.

Кажется, снова в моду входят и всё более миниатюрные газонокосилки без мотора и с барабаном, которые нужно толкать вручную. Они подходят главным образом для небольших газонов и оправдывают себя в том случае, когда дворик около дома достаточно маленький. «Сильно сдают свои позиции электрические газонокосилки. Ведь возиться с удлинителем достаточно неудобно, а невнимательность в летний зной может привести к тому, что вы переедете косилкой через электрический кабель и создадите опасную ситуацию», — обратил внимание г-н Валенд.