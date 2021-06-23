Рекомендации специалистов: как купить садовую технику, когда денег не так много

Альвар Валенд, бренд-менеджер по садовой технике в Bauhof, отмечает, что выбор такой техники каждый новый хозяин начинает с газонокосилки. В той или иной форме это техническое устройство необходимо практически в каждом домохозяйстве. Простор для выбора широк — от ручной газонокосилки до садового трактора, от двигателей внутреннего сгорания до устройств на аккумуляторе. Тут есть о чём задуматься как новичку, так и уже опытному садоводу. За газонокосилками следуют садовые триммеры, ножницы для травы и кусторезы. «Если вы цените красоту своего участка, то с большой вероятностью вам могут понадобиться все из перечисленных садовых инструментов. Более дешёвые предметы по весне обычно покупают без лишних раздумий, однако к более дорогой садовой технике люди прицениваются более основательно», — отметил г-н Валенд.
Мартин Пант, менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank, отмечает, что к покупке садовой техники следует относиться так же, как и к покупке любой другой домашней техники, то есть тщательно делать «домашнюю работу». «Перед совершением покупки полезно задуматься о том, какие садовые инструменты и как часто вы используете. Например, если газонокосилкой вы пользуетесь практически еженедельно, то покупка такого устройства в личное пользование будет единственно правильным решением. Кусторез, возможно, будет разумнее просто арендовать, если вы пользуетесь им лишь 1–2 раза за весь сезон. А ненужные инструменты вообще не стоит покупать», — объяснил менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank.
Покупая садовую технику, полезно будет рассортировать товары по стоимости, а затем уже выбирать инструменты по их характеристикам. «Для большинства людей цена является одним из наиболее определяющих факторов при совершении покупки. Клиенты присматриваются к стоимости инструментов и задумываются о том, из каких средств оплатить такую покупку. Например, такие небольшие садовые инструменты, как ножницы, лопаты и грабли стоит всегда выкупать сразу, ведь их цена находится в пределах нескольких десятков евро. Покупая принадлежности по цене до пары сотен евро, не бойтесь делать выбор в пользу оплаты частями. Инновационные решения по принципу «купи сегодня, расплатись потом» позволяют без дополнительной платы разделить сумму покупки на 3 части, то есть распределить свои расходы, например, на 3 месяца», — отметил менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank.
Если речь идёт о более крупных покупках (например, о роботе-газонокосилке или мотопиле) стоит задуматься о получении малого кредита. «Разумеется, идеально было бы иметь в резерве достаточную сумму для совершения необходимых покупок. Но такой вариант не всегда целесообразен, особенно если товар можно приобрести с помощью краткосрочного малого кредита. Заначку же лучше будет поберечь на тот случай, если в какой-то момент взять кредит будет уже невозможно», — пояснил г-н Пант. По его словам, жители Эстонии активно берут малые кредиты. Всё более популярными становятся мини-кредиты в пределах до двух тысяч евро, которые как раз позволяют покрывать неожиданные, но более крупные, чем обычно, расходы.